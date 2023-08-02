"برنامج تطوير الثروة الحيوانية" يستعرض رفع إنتاجية حليب الأبقار وتحسين سلالات الضأن والماعز

واطلع المجلس على جهود البرنامج في تطوير صناعة الدواجن؛ حيث حصلت 90% من شركات الدواجن السعودية على شهادة الجودة "سعودي قاب"، وكذلك مشاركة المملكة في الاحتفاء بالسنة الدولية للإبليات 2024م، بجانب استعراض جهود البرنامج في إدارة أعماله الإقليمية، ومنها تنظيم منتدى تطوير العلائق العلفية وبدائل البروتين في الفترة من 17- 18 مايو 2023م في الرياض، واستضافة المملكة للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لأمراض الأحياء المائية خلال الفترة من 5- 6 يونيو الماضي في مدينة الخبر، وورشة الأمن الحيوي بمشاركة 14 دولة، إضافة إلى رئاستها للدورة 36 للجنة المصائد بمنظمة "الفاو" في روما، وانضمامها إلى اتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي، وحضور الاجتماع السنوي الـ32 في تايلاند خلال الفترة من 7- 10 أغسطس المقبل.