جامعة شقراء تعقد لقاءً علميًّا للطلبة حول تقنيات "البلوك تشين"

عقدت كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، اليوم الخميس، لقاءً عبر وسائل الاتصال المرئي، لطلابها وطالباتها، حول تقنيات "البلوك تشين"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.