جامعة شقراء تعقد لقاءً علميًّا للطلبة حول تقنيات "البلوك تشين"

عقدت كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، اليوم الخميس، لقاءً عبر وسائل الاتصال المرئي، لطلابها وطالباتها، حول تقنيات "البلوك تشين"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
قدم اللقاء أستاذ تقنية "البلوك تشين" المساعد بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور أمجد يوسف الدويش.
ويهدف اللقاء إلى تعريف الطلبة بتقنيات البلوك تشين، ضمن مساعي الجامعة لتعزيز مفهوم التقنيات الحديثة وزيادة الحصيلة العلمية لديهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات العلمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتناول اللقاء تعريف الطلبة، بدور تقنيات "البلوك تشين" في خدمة الفرد وعوامل تطورها. كما تطرق إلى طريقة عمل تقنية "البلوك تشين" وأنواعها، بالإضافة إلى مناقشة فوائدها في الكفاءة العالية.
وتخلل اللقاء شرح للتحديات والقيود في "البلوك تشين"، بالإضافة إلى تطبيقاتها ومنها العملات المشفرة والأصول الرقمية والرعاية الصحية مع إدارة بيانات المرضى، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية وإنترنت الأشياء.
واختتم اللقاء بتقديم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شهادات للحضور.