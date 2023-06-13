في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. "سدايا" تسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي

وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور إياد كاتب، أن الملتقى يتناول واحدًا من أبرز المواضيع في عالمنا اليوم وأكثرها تأثيرًا وهو موضوع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإبراز فوائده العظيمة للبشرية؛ مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح من التقنيات الهامة التي يمكن أن تحسّن حياة الإنسان إذا ما تَمَكّنا من الاستفادة منها بالشكل الصحيح، ويؤثر في كل مناحي الحياة الصحية، والاقتصادية، والصناعية، والنقل، والزراعة.