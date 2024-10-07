غدًا.. "مركز الملك سلمان" يدشن عددًا من العقود لمشاريع إغاثية وإنسانية في باكستان

وروعي في المشاريع والبرامج التي يقدّمها المركز؛ أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي، والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصلاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).