غدًا.. "مركز الملك سلمان" يدشن عددًا من العقود لمشاريع إغاثية وإنسانية في باكستان

يدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غدًا الثلاثاء في العاصمة الباكستانية إسلام أباد عددًا من العقود والمذكرات التنفيذية مع عدد من الشركات المنفذة، لمشاريع إغاثية وإنسانية.
ويتم التوقيع بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من المسؤولين من الجانب الباكستاني وشركاء المركز من المنظمات الإنسانية الأممية الدولية والمحلية.
جدير بالذكر أن الاتفاقيات ستشمل مجموعة من المساعدات والإنشاءات في عدد من المناطق الباكستانية ذات الاحتياج بحسب خطط المساعدات والدعم المعد من قِبَل المركز.
ويعتبر المركز مركزًا دوليًّا مخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية، دشنت أعماله في مايو من العام 2015، بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله.
ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.
وروعي في المشاريع والبرامج التي يقدّمها المركز؛ أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي، والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصلاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).