أكثر من 7.8 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، التي بلغت أكثر من 7.8 مليون مركبة.
وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.7 مليون مركبة، تليها طرق الرياض بأكثر من 1.3 مليون، ثم المنطقة الشرقية مليون مركبة.
وفي المركز الرابع حلت طرق المدينة المنوّرة بإجمالي أكثر من 651 ألف مركبة، ثم القصيم 548 ألفاً، وعسير 319 ألفاً، وتبوك 268 ألف مركبة وحائل 260 ألفاً.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطى 183 ألفاً ونجران 153 ألفاً، ثم جازان 127 ألفاً والحدود الشمالية 123 ألفاً ثم الباحة 118 ألفاً.