أكثر من 7.8 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطى 183 ألفاً ونجران 153 ألفاً، ثم جازان 127 ألفاً والحدود الشمالية 123 ألفاً ثم الباحة 118 ألفاً.