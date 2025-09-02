المملكة تصنع الأمل.. من "بشارة" إلى "حمزة" بعملية نادرة في الصومال الإثيوبي

في لحظة تختصر معاني الإنسانية والعطاء، نجح الفريق الطبي السعودي التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في كتابة فصل جديد من الأمل، بعدما أجرى عملية جراحية نادرة لتصحيح الجنس في إقليم الصومال الإثيوبي، تحولت خلالها فتاة تُدعى بشارة إلى شاب اسمه حمزة.
العملية التي قادها استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أسامة الصويان، ود.أحمد الفقيه استشاري جراحة الأطفال بمساندة فريق طبي متخصص، عُدت من أدق وأخطر العمليات التي نُفذت ضمن القافلة الطبية، نظرًا لتعقيد الحالة المرتبطة بعيب خلقي في الأعضاء التناسلية. وقد تطلّب التدخل مهارة عالية وتجهيزات متقدمة، تم توفيرها في ظروف ميدانية صعبة داخل واحدة من أكثر المناطق احتياجًا للرعاية الصحية.
بفضل الله ثم بجهود الكفاءات الطبية السعودية، تكللت العملية بالنجاح، ليودع حمزة سنوات من المعاناة، ويبدأ حياة جديدة تفتح له أبواب الأمل، بعدما كان يعيش حالة نفسية وجسدية معقدة. هذا التحول لم يكن مجرد إجراء جراحي، بل ولادة جديدة تحمل معاني العزة والكرامة الإنسانية.
هذا الإنجاز الطبي يعكس الدور الريادي والإنساني للمملكة العربية السعودية عبر أطبائها الذين يقدّمون خدمات نوعية لمجتمعات نائية لم تعرف مثل هذه الرعاية من قبل. وهو شاهد حيّ على أن رسالة المملكة لا تتوقف عند حدودها، بل تعانق الإنسان في كل مكان، دعمًا للصحة والحياة الكريمة.