المملكة تصنع الأمل.. من "بشارة" إلى "حمزة" بعملية نادرة في الصومال الإثيوبي

هذا الإنجاز الطبي يعكس الدور الريادي والإنساني للمملكة العربية السعودية عبر أطبائها الذين يقدّمون خدمات نوعية لمجتمعات نائية لم تعرف مثل هذه الرعاية من قبل. وهو شاهد حيّ على أن رسالة المملكة لا تتوقف عند حدودها، بل تعانق الإنسان في كل مكان، دعمًا للصحة والحياة الكريمة.