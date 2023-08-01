دعم المملكة لليمن استهدف الإنسان لإنقاذه من ظروف مريرة واقتصاد يتهاوى على وقع الانقسامات

وتتعامل السعودية مع اليمن كالشقيق الموثوق في كل المحن والنكبات، فاستشعر خادمُ الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، الأوضاعَ التي يعانيها الاقتصاد هناك على وقع انقسامات وحروب أنهكت العملة الوطنية، وهددت حياة الملايين، وارتدّت بعنف موثّرةً على الحياة العامة أمام الالتزام بتوفير الحدّ الأدنى من المتطلّبات اليومية وقلق لقمة العيش، فجاء هذا الدعم لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، وتحفيز مجلس القيادة الرئاسي لتأدية دوره، ودعم وحدة الصف ونبذ التناحر والسير بالدولة لمرسى الازدهار.