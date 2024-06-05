صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيراً ناجحاً لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، نجاحه في تسعير أول إصدارٍ له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (3.1 مليار ريال)، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.