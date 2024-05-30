هل التوقعات الجوية تشير إلى صيف معتدل أم ملتهب؟ "المسند" يجيب

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أنه على وجه العموم فصول الصيف عبر السنين متشابهة إلى حد كبير، عكس فصول الشتاء.
وكتب عبر منصة "إكس"، إنه في فصل الصيف ينصح من يعمل في الهواء الطلق أن يتجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها "من 10 ص، حتى 3 م".
كما نصح "المسند"، قائلاً: لا تكن في العراء، عندما يكون ظلك أقصر من طولك، واستخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وأكثر وبالغ في شرب الماء، داعيًا الله عز وجل، أن يحفظ الجميع.
كما نصح في "إنفوجرافيك" قائلاً: اختر من اللباس اللون الأبيض أو على الأقل ألوانًا فاتحة، ولا تضع أولادك الصغار داخل السيارة والنوافذ مغلقة والمكيف لا يعمل ولو لوقت قصير جدًا.
وتابع: لا تضع في السيارة المتوقفة تحت الشمس أي نوع من الأطعمة أو علب غازية أو شواحن أو أسطوانات غازية أو ولاعات أو أجهزة إلكترونية تحمل بطاريات.