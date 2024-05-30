هل التوقعات الجوية تشير إلى صيف معتدل أم ملتهب؟ "المسند" يجيب

كما نصح "المسند"، قائلاً: لا تكن في العراء، عندما يكون ظلك أقصر من طولك، واستخدم نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وأكثر وبالغ في شرب الماء، داعيًا الله عز وجل، أن يحفظ الجميع.