استغللن عاطفة رواد المساجد.. ضبط عدد من المتسوّلات بالباحة

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.