استغللن عاطفة رواد المساجد.. ضبط عدد من المتسوّلات بالباحة

ألقت قوات الأمن في منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 مواطنات؛ لتسوّلهن بعدة طرق أمام المساجد والمحال التجارية.
وضبطت القوات مواطنة قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من أمام أحد الجوامع.
وفي استغلال لعاطفة المارة تمّ رصد وضبط مواطنة تتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد المحال التجارية، وأخرى قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ بأحد الأماكن العامة.
وتواصل الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.