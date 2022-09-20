مشاهد آسرة من "جبال الصهاليل".. غابات العرعر تغطي قمماً تعانق السحاب

تعد قمم جبال الصهاليل بمحافطة هروب- شرقي منطقة جازان، واحدة من أعلى القمم الشرقية بمنطقة جازان؛ حيث تتميز بطقس بارد نسبياً في معظم الأوقات وتقع على ارتفاع يقترب من 2000 م عن سطح البحر، وتتفرد بغابات يندر وجودها بتلك الكثافة في منطقة جازان، إذ تغطي مساحات شاسعة من قممها غابات أشجار العرعر التي يعد بعضها معمرة وتتجاوز أعمارها أكثر من 300 عام.