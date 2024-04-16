"أمانة الرياض": ضبط 8.668 مخالفة وإغلاق أكثر من 100 منشأة خلال رمضان

تعزيزًا للصحة العامة، والسلامة البيئية في مدينة حضرية مستدامة، تواصلت إنجازات الفِرَق الميدانية لأمانة الرياض للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع معدلات الامتثال، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.