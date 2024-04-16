"أمانة الرياض": ضبط 8.668 مخالفة وإغلاق أكثر من 100 منشأة خلال رمضان

تعزيزًا للصحة العامة، والسلامة البيئية في مدينة حضرية مستدامة، تواصلت إنجازات الفِرَق الميدانية لأمانة الرياض للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع معدلات الامتثال، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
وفي هذا السياق رصدت أمانة منطقة الرياض خلال شهر رمضان المنتهي 8.668 مخالفة، وأغلقت 102 منشأة، خلال أكثر من 1439 زيارة وحملة مشتركة.
وأصدرت الأمانة 7763 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة، وأجرت الفحوص المخبرية لأكثر من 3 آلاف عينة؛ لضمان السلامة الغذائية، وزارت 19.578 موقعًا للاستقصاء ومكافحة الحشرات.