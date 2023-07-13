محليات
"بلدية العارضة" لـ "سبق": لا منع لتقديم الشاي في مطاعم الفول والتميس مادام هناك ترخيص
قالت إن ظهور علامات التلف أو التدني بمستوى النظافة أو أي مخالفات للاشتراطات العامة يمنعه
أوضحت بلدية محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، لـ"سبق"، تعليقًا على ما تتحدث عنه بعض مطاعم الفول والتميس حول منع تقديم الشاي والمشروبات الساخنة للزبائن، أن ذلك غير صحيح، لافتة إلى أن البلدية لا تمانع في تقديم هذه المشروبات طالما يوجد ترخيص نظامي وكذلك في حال عدم وجود ما يمنع مثل ظهور علامات تلف أو تدنٍ في مستوى النظافة أو غيرها من الملاحظات التي تخالف الاشتراطات العامة.
وتفصيلاً قالت بلدية العارضة إن الفرق الرقابية تطبق اللوائح والاشتراطات حسب نوع النشاط بالترخيص، وبإمكان المستفيد إضافة الأنشطة المتجانسة من حسابه بموقع بلدي، أما فيما يخص نشاط الشاي في هذه المطاعم فإن البلدية لا تمنع ذلك، طالما يوجد ترخيص نظامي، مضيفة: وكذلك في حال عدم وجود ما يمنع مثل ظهور علامات تلف أو تدنٍ في مستوى النظافة أو غيرها من الملاحظات التي تخالف الاشتراطات العامة.