"بلدية العارضة" لـ "سبق": لا منع لتقديم الشاي في مطاعم الفول والتميس مادام هناك ترخيص

أوضحت بلدية محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، لـ"سبق"، تعليقًا على ما تتحدث عنه بعض مطاعم الفول والتميس حول منع تقديم الشاي والمشروبات الساخنة للزبائن، أن ذلك غير صحيح، لافتة إلى أن البلدية لا تمانع في تقديم هذه المشروبات طالما يوجد ترخيص نظامي وكذلك في حال عدم وجود ما يمنع مثل ظهور علامات تلف أو تدنٍ في مستوى النظافة أو غيرها من الملاحظات التي تخالف الاشتراطات العامة.