"تمزق الأوعية أبرز مسبباتها".. "فهد الطبية": 4 عوامل تهدد بحدوث "نزف الملتحمة"

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن أسباب حدوث نزف الملتحمة، الذي يكون عبارةً عن دم محبوس يظهر على شكل بقعة حمراء في الجزء الأبيض من العين، نتيجة تمزق في الأوعية الدموية الصغيرة أسفل السطح الشفاف للعين "الملتحمة".
وأضافت المدينة: إن تمزق الأوعية الدموية في العين أبرز مسبباتها، ويحدث نتيجة الكحة أو العطاس الشديد وإجهاد الجسم أو القيء، وإصابات العين أو فركها بشدة.
وأكدت المدينة في إنفوجرافيك نشرته اليوم أن هناك 4 عوامل خطر تسبب نزف الملتحمة، تتمثل في داء السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أدوية المسيلات، واضطرابات تخثر الدم.