"تمزق الأوعية أبرز مسبباتها".. "فهد الطبية": 4 عوامل تهدد بحدوث "نزف الملتحمة"

كشفت مدينة الملك فهد الطبية عن أسباب حدوث نزف الملتحمة، الذي يكون عبارةً عن دم محبوس يظهر على شكل بقعة حمراء في الجزء الأبيض من العين، نتيجة تمزق في الأوعية الدموية الصغيرة أسفل السطح الشفاف للعين "الملتحمة".