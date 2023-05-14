"الأراضي البيضاء" يصدر فواتير المرحلة الأولى في منطقة "القصيم" ومدينة "حائل"

وتتضمن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ثلاث مراحل، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدد، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة؛ حيث تصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات؛ لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها؛ وفقًا لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.