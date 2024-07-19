ما هي شركة "كراود سترايك" المتهمة بالعطل التقني العالمي؟!

أحد المنتجات الرئيسة للشركة هو CrowdStrike Falcon، الذي يُوصف على موقع الشركة بأنه يوفّر "مؤشرات هجومٍ في الوقت الفعلي، وكشفاً دقيقاً للغاية، وحماية آلية" من التهديدات السيبرانية المحتملة، وهو واحدٌ من أكثر البرامج المستخدمة من قِبل آلاف الشركات حول العالم لحماية البيانات، ويُعتقد أن تعطل خادم Falcon يوم الجمعة هو السبب وراء هذا العطل العالمي في منتجات مايكروسوفت.