ما هي شركة "كراود سترايك" المتهمة بالعطل التقني العالمي؟!

يُعتقد أن شركة الأمن السيبراني الأمريكية "كراود سترايك" CrowdStrike هي السبب المُحتمل وراء العطل التقني العالمي الذي أثّر في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم اليوم الجمعة.
أدّى هذا العطل إلى تأثير واسع على عديدٍ من الشركات والوكالات الحكومية والبنوك والجامعات والمطارات حول العالم، حيث حاول عديدٌ من أجهزة الكمبيوتر إعادة التشغيل وظهرت رسالة خطأ بشاشة زرقاء.
تعد "كراود سترايك" شركة أمريكية للأمن السيبراني تساعد الشركات على إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وهي تشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصالٍ بالإنترنت.
وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى.
أحد المنتجات الرئيسة للشركة هو CrowdStrike Falcon، الذي يُوصف على موقع الشركة بأنه يوفّر "مؤشرات هجومٍ في الوقت الفعلي، وكشفاً دقيقاً للغاية، وحماية آلية" من التهديدات السيبرانية المحتملة، وهو واحدٌ من أكثر البرامج المستخدمة من قِبل آلاف الشركات حول العالم لحماية البيانات، ويُعتقد أن تعطل خادم Falcon يوم الجمعة هو السبب وراء هذا العطل العالمي في منتجات مايكروسوفت.
في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الامن السيبراني الأمريكية تحديثاً لمنتج Falcon، مشيرة إلى أنه سيوفر "سرعة ودقة غير مسبوقَيْن" لكشف الاختراقات الأمنية، وفي بيانٍ نُشر على موقعها بعد الحادثة، قال متحدث باسم الشركة، إن المشكلة قد تكون ناتجة من منتج Falcon.
أُسست الشركة عام 2012 على يد جورج كورتز؛ الموظف السابق في McAfee، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وأكبر حصة يملكها صندوق الاستثمار الأمريكي The Vanguard Group.