بالفيديو.. "آل الشيخ" لـ"سبق": يجب التصدي لكل من يحاول استغلال موسم الحج لغير مقاصده الشرعية
شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على أن الحج عبادة عظيمة لا يجوز فيها رفع الشعارات والتظاهرات والهتافات السياسة والطائفية والشعب وأعمال الفوضى، امتثالاً لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
وقال: الآية الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى بتعظيم الحج وصيانته عن كل ما يفسده، وعلى القائمين على شؤون الحج اتباع ذلك وتطبيقه.
وأضاف "آل الشيخ": أي عمل يخالف ما جاء الحاج لأجله في هذه الفريضة يعتبر إثمًا وعدوانًا يجب صدّه، حتى لا يؤذي الحجاج الأبرياء الذين جاؤوا لتأدية فريضة الحج في سكينة وراحة وطمأنينة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق" على هامش تدشينه اليوم الاثنين أعمال وزارة الشؤون الإسلامية وبرامجها خلال موسم حج هذا العام 1445 وذلك بديوان الوزارة في الرياض.
وأضاف "آل الشيخ": جميع أجهزة الدولة تنفذ وتطبق وتلتزم بقول الله تعالي: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
وأردف: يجب التصدي لكل من تسوّل له الإساءة أو استغلال موسم الحج لأمور غير مناسبة لهذه الشعيرة وتحويله لغير مقاصده الشرعية، والحجاج جاءوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرحمة ولم يأتوا للشغب والإثارة والتشويش، ونحن المسلمين نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة، ولسنا بشعوب فوضى وإثارة الفتن وإيذاء الأبرياء.
وتابع وزير الشؤون الإسلامية: جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى كلها ستقف بالمرصاد لكل من يحاول تعكير صفو الحجاج أو التأثير عليهم، وهذا واجب فرضه الله سبحانه وتعالى وتطبقه قيادتنا الرشيدة التي تحكم بشرع الله من خلال تطبيق نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح.