بالفيديو.. "آل الشيخ" لـ"سبق": يجب التصدي لكل من يحاول استغلال موسم الحج لغير مقاصده الشرعية

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على أن الحج عبادة عظيمة لا يجوز فيها رفع الشعارات والتظاهرات والهتافات السياسة والطائفية والشعب وأعمال الفوضى، امتثالاً لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.