"الحج": إلغاء موعد العمرة تلقائياً حال تأخرت الرحلات عن القدوم 6 ساعات

يذكر أن المملكة تتيح إجراءات قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم خلال موسم العام الجاري 1444هـ، عبر 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة، وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وعند القدوم إلى المطارات السعودية، والتأشيرات السياحية للحاصلين على تأشيرة "الشنجن" ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من تأشيرات العمرة عبر مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج وعبر منصة "مقام".