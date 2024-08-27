أمير المدينة: مشروع مستشفى "السلام الوقفي" إنساني يجسّد نموذجًا مضيئًا في مسيرة الخير والإحسان في هذه البلاد المباركة

وأضاف أنه لم يكن ليتحقق تدشين مشروع وقفي لولا فضل الله ثم الجهود الحثيثة لمنصة التبرع الوطنية "إحسان" وجهود وقف الشفاء؛ حيث يسطر هذا المشروع أسمى معاني الإحسان؛ مشيرًا إلى أن هذا الإسهام السخي من المتبرعين يأتي امتدادًا للأوقاف الصحية عبر صندوق الوقف الصحي والشراكة المجتمعية التي لا تزال تقدم أرقامًا مبهرة في وطن الخير والعطاء؛ حيث بلغ عدد الشراكات المجتمعية 581 شراكة بمبلغ إجمالي يزيد على مليار و540 مليون ريال، كما تشرفنا بحضور أمير منطقة المدينة المنورة بتدشين عدة مشاريع صحية؛ كتوسعة مستشفى الملك فهد بإضافة مبانٍ خاصة للعيادات الخارجية، ليرفع سعته إلى 4 أضعاف ويتجاوز عدد المستفيدين مليون مستفيد في السنة، وتطوير 7 مراكز رعاية أولية بنموذج عصري حديث وقريب من السكان ليقدم لهم الخدمات الأساسية مما سيكون له أثر إيجابي على صحة ساكني المدينة المنورة، كما ستساهم في تحسين مستوى الخدمة وتحسين مستوى الرضا والذي يشهد ارتفاعًا في المدينة المنورة.