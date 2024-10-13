"آركو" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للحد من الكوارث

وتعد هذه التظاهرة الدولية سانحة للتذكير بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية، والحد من آثارها، وتسريع وتيرة التقدم نحو الحد من مخاطر الكوارث، واعتماد المزيد من أنظمة الإنذار المبكر، وتحسينها، وتوفيرها للمجتمعات الأكثر تعرضًا لتقليل المخاطر، وإعادة تقييم الطرق التي تتم من خلالها إدارة المخاطر، وتعزيز عملية التعافي وإعادة الإعمار لما دمرته الكوارث، ومراجعة الجهود المبذولة لحماية المجتمعات من مخاطر كوارث التغيرات المناخية، وتشجيع المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على الصمود لمواجهتها، وتعزيز العمل مع المجتمع الدولي بهدف توفير التنسيق اللازم لتبادُل الخبرات والتجارب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها، وتفادي الكوارث والحد من آثارها، وتعزيز مشاركة المواطنين في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.