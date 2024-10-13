"آركو" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للحد من الكوارث

تحت عنوان "دور التعليم في حماية الأطفال وتمكينهم من أجل مستقبل خالٍ من الكوارث"، تشارك الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" منظمات المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث في يوم 13 أكتوبر 2024؛ وذلك في إطار اهتمامها بتخفيف التداعيات الإنسانية الناجمة عن الكوارث.
وتكمن أهمية هذه التظاهرة الدولية في الحد من كوارث التغيرات المناخية التي تنتج منها آثارٌ مدمرة؛ إذ تتسبب في تدمير المحاصيل الزراعية، وحدوث مجاعات، وتتسبب في زيادة أعداد النازحين واللاجئين.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي، ومقره في جنيف، فإن الكوارث المتعلقة بالمناخ تجبر نحو 21.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم سنويًّا، مبينًا أن الأشخاص من الفئات الأشد ضعفًا هم الأكثر احتمالاً للنزوح نتيجة تأثيرات تغيرات المناخ.
ويُتوقَّع تفاقم أزمة المناخ في ظل وجود تحذيرات من تزايُد ضراوة الطقس السيئ بمعدل غير طبيعي؛ ما يؤدي إلى نزوح الكثيرين من منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية المفاجئة، مثل الفيضانات والعواصف والجفاف.
وتعد هذه التظاهرة الدولية سانحة للتذكير بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية، والحد من آثارها، وتسريع وتيرة التقدم نحو الحد من مخاطر الكوارث، واعتماد المزيد من أنظمة الإنذار المبكر، وتحسينها، وتوفيرها للمجتمعات الأكثر تعرضًا لتقليل المخاطر، وإعادة تقييم الطرق التي تتم من خلالها إدارة المخاطر، وتعزيز عملية التعافي وإعادة الإعمار لما دمرته الكوارث، ومراجعة الجهود المبذولة لحماية المجتمعات من مخاطر كوارث التغيرات المناخية، وتشجيع المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على الصمود لمواجهتها، وتعزيز العمل مع المجتمع الدولي بهدف توفير التنسيق اللازم لتبادُل الخبرات والتجارب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها، وتفادي الكوارث والحد من آثارها، وتعزيز مشاركة المواطنين في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.
وتأتي هذه التظاهرة لتأكيد أهمية التخطيط المسبق، وإعداد البرامج المناسبة لمواجهة الكارثة قبل وقوعها، مع العمل على رفع القدرات المؤسسية والبشرية في تقييم ومراقبة ورصد التأثيرات المناخية، مع المتابعة الدقيقة لأي تغيرات مناخية استعدادًا وتأهبًا لأي كوارث مدمرة، مثل العواصف والجفاف والزلازل والفيضانات.. والرصد السريع للتغيرات المناخية؛ للحصول على نتائج إيجابية في مواجهة الكوارث المناخية، والتخفيف من تداعياتها.