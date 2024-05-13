مساء اليوم.. نائب أمير الرياض يرعى حفل "الخريج والوظيفة" الـ28 بمعهد الإدارة العامة

تحت رعاية سمو نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ينظم معهد الإدارة العامة مساء اليوم الاثنين 13 مايو 2024م، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ28، بمدينة الرياض، والتي تستمر لمدة 3 أيام، برعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وبحضور ومشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات في قطاعات الدولة المختلفة من مدنيين وعسكريين، وتشتمل الفعاليات على حفل تخريج دارسي ودارسات المعهد لهذا العام، ومعرض التوظيف، ولقاء وورش العمل المصاحبة.