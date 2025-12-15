تعليق التدريب الحضوري غدًا الثلاثاء في منشآت التدريب التقني والأهلي بالشرقية

بناءً على ما ورد في تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات التدريب، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية تعليق التدريب الحضوري غدًا الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 16 ديسمبر 2025م، في منشآت التدريب التقني ومنشآت التدريب الأهلي.