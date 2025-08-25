وزير الخارجية: لا مكان لـ"رؤية إسرائيل الكبرى" وحق الفلسطينيين بدولة مستقلة ثابت وراسخ

وأشار إلى ترحيب المملكة بالإجماع الدولي المتزايد على دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، خاصة في إطار الجهود المبذولة عبر التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمؤتمر الدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وقال: "لقد تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين لتشمل إضافة إلى معظم الدول الآسيوية والأفريقية دولًا في أوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا؛ مما يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية مرفوضة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي، وعلى الدول التي ما زالت تتردد في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها ومساءلة مرتكبيها، أن تتنبه إلى أن حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياسات إسرائيل التوسعية لم تعد تخفى على أحد".