وزير الإعلام ينعى وفاة خوجة: أسهم في تعزيز الأدب وإثراء الثقافة

ويصل جثمان الأديب عبدالمقصود خوجة، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت الماضي، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، غداً الأربعاء إلى جدة، وستتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة مغرب نفس اليوم، وسيدفن في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة، وسيكون العزاء في منزله الكائن في جدة بحي الروضة بشارع عبدالمقصود خوجة.