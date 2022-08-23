وزير الإعلام ينعى وفاة خوجة: أسهم في تعزيز الأدب وإثراء الثقافة

عبّر وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن حزنه العميق لوفاة الأديب عبدالمقصود خوجة؛ داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته.
وقدّم الدكتور القصبي: خالص التعازي القلبية لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فالفقيد -رحمه الله- أفنى عمره في خدمة وطنه العزيز، وأسهم بإخلاصٍ في تعزيز الأدب، وإثراء الثقافة في مملكتنا الغالية.
ويصل جثمان الأديب عبدالمقصود خوجة، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت الماضي، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، غداً الأربعاء إلى جدة، وستتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة مغرب نفس اليوم، وسيدفن في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة، وسيكون العزاء في منزله الكائن في جدة بحي الروضة بشارع عبدالمقصود خوجة.