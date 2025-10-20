استئصال ورم يزن 2.6 كجم من رحم أربعينية في مستشفى خيبر

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى خيبر، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، من استئصال ورم ليفي يزن أكثر من 2.6 كيلوجرام من رحم سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، كانت تعاني من آلام متكررة وشديدة في البطن منذ عدة أشهر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة راجعت عيادات النساء والولادة وهي تشكو من آلام متعددة، وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة باستخدام الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم ليفي كبير مصحوب بتغيرات مزدوجة في أنسجته.
وأشار التجمع إلى أن المريضة كانت تعاني أيضًا من داء السكري وارتفاع ضغط الدم غير المنتظم، ما استدعى تنسيق الفريق الطبي مع أطباء الباطنة لضبط مؤشرات السكر والضغط قبل إجراء التدخل الجراحي.
وبعد اتخاذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة، أُجريت العملية بنجاح، وتم استئصال الورم الذي بلغ وزنه 2660 غرامًا. وتحسنت الحالة الصحية للمريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة بعد استكمال خطتها العلاجية.