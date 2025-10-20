استئصال ورم يزن 2.6 كجم من رحم أربعينية في مستشفى خيبر

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى خيبر، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، من استئصال ورم ليفي يزن أكثر من 2.6 كيلوجرام من رحم سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، كانت تعاني من آلام متكررة وشديدة في البطن منذ عدة أشهر.