أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

وقال أمير المنطقة في برقية تهنئة بهذه المناسبة: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ , سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي.