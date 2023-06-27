أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال أمير المنطقة في برقية تهنئة بهذه المناسبة: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ , سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي.
كما قدم أمير المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: "يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ , سائلا ًالمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية.