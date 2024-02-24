الإطاحة بـ 19 ألف مخالف.. "المتسترون الـ 15" يواجهون مصيرهم و"الداخلية" تحذّر مجدّداً من الجريمة المُخلة بالشرف

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05 /08/ 1445هـ؛ الموافق 15 /02/ 2024م، حتى 11 /08/ 1445هـ؛ الموافق 21 /02/ 2024م، عن ضبط (19431) مخالفًا، منهم (11897) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4254) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3280) مخالفًا لنظام العمل.