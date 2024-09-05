أبناء المملكة يفتخرون بوحدتهم الوطنية منذ عهد المؤسس حتى اليوم

وقد استطاع المؤسس الملك عبد العزيز أنْ يقيم أنموذجًا يعتزّ به التاريخ على مرِّ العصور، فقد أرسى بعد أن وحّد البلاد، دعائم وحدتها، وسهر على نشر الأمن في ربوع الوطن، وبذل جهودًا متواصلة حتى يأمن الناس على عقيدتهم وأنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم، وكان لإقامته شرع الله القويم الأثر الذي انعكس على الحالة الأمنية في الدولة، تلك الحالة التي رصدها أبناء هذه البلاد قبل توحيدها.