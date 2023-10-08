"أدب" تحقّق فوزها الثاني خلال شهر وتحتفي بمُبدعي عُمان

واستمع الحضور كذلك إلى عديد من النصوص الشعرية لعدد من الشعراء، من بينهم الشاعر السعودي: جاسم الصحيح، الذي ألقى قصيدة ترحيبية بالوفد العُماني، كما ألقى الشاعر العراقي عدنان الصائغ، والشاعر الأردني طاهر رياض، والشاعر السوري ياسر الأطرش .