"أدب" تحقّق فوزها الثاني خلال شهر وتحتفي بمُبدعي عُمان

حققت دار أدب للنشر والتوزيع، أمس، فوزها مرة أخرى بجائزة التميُّز في النشر ضمن جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 في دعم المحتوى السعودي.
يأتي هذا التتويج بعد فوزها قبل شهر من الآن بجائزة النشر ضمن الجوائز الثقافية الوطنية وكُرّمت من لدن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.
وهذا التكريم لـ "أدب" يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالمحتوى الهادف بدءاً بالموسوعة الشعرية العالمية على شبكة الإنترنت، مروراً بمشروعات الترجمة ومشروع دعم المؤلف السعودي.
الجدير بالذكر أن "أدب" تميّزت بإقامة شراكات مهمة مع قطاعات مختلفة، من بينها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وأخيراً مع الصندوق الثقافي في نشر 100 كتاب لمؤلف سعودي والذي صدر منه في معرض الرياض قرابة 65 كتاباً شملت مجالات متنوعة.
وفي السياق نفسه، احتفت "أدب" بسلطنة عُمان؛ ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، بالتعاون مع مؤسسة "نضد" الإعلامية، حيث حضر حفل العشاء المقام بهذه المناسبة نخبة من الأدباء العرب.
وقال عضو مجلس الشورى السابق مدير "أدب" الدكتور عبدالله السفياني: إننا نحتفي بأشقائنا أدباء ومثقفي سلطنة عُمان الحبيب امتداداً للجهود السعودية العُمانية لتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وحرصاً على أن تظل الثقافة والأدب رابط العروة الوثقى بيننا.
ولا يخفى على الجميع الدور المحوري الثقافي والسياسي الذي تشكله السعودية والسلطنة إقليمياً وعالمياً، ونعتقد أن تعميق العلاقات الأخوية سيقطع الطريق على كل المخربين في المنطقة ويحفظ شعوبها ويحقق أمنها ورخاءها.
وفي كلمة له عبّر الشاعر العُماني حسن المطروشي؛ عن شكره للملكة للعربية السعودية ولوزارة الثقافة وللشعب السعودي، على كرم الضيافة، مؤكدا أن ذلك ليس بمستغرب بين بلدين يجمعهما كثير من القواسم المشتركة وترتبط القيادات فيه بعلاقات تاريخية متجذرة.
واستمع الجميع لكلمة ألقاها الأديب محمد رضا نصر الله؛ وضّح فيها عمق العلاقة بين البلدين ودور الثقافة في مد جسور الأخوة بين الأشقاء.
واستمع الحضور كذلك إلى عديد من النصوص الشعرية لعدد من الشعراء، من بينهم الشاعر السعودي: جاسم الصحيح، الذي ألقى قصيدة ترحيبية بالوفد العُماني، كما ألقى الشاعر العراقي عدنان الصائغ، والشاعر الأردني طاهر رياض، والشاعر السوري ياسر الأطرش .
وحضر الصوت الشعري النسائي، حيث ألقت الشاعرة العُمانية الفائزة بلقب أميرة الشعراء نصاً شعرياً، وكذلك الشاعرة العُمانية نورة البادي.
واستمع الجميع إلى مقطوعات مغناة بصوت المغنية "أروى السعودية"، التي أعلنت في هذه المناسبة قرب صدور عملها الغنائي الجديد، بالتعاون مع الشاعرة العُمانية عائشة السيفي.