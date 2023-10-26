خريجو الدبلومات الصحية يناشدون "الصحة" بتوظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم أسوة بزملائهم

وأضافوا أنهم لا يعلمون متى تحل قضيتهم ولا متى سيتم البت فيها، خصوصًا أن أحد وزراء الصحة السابقين ذكر أن الوزارة بحاجة إلى خريجي الدبلومات الصحية حتى عام 2040، ليخلفه آخر ويُذكر أن خريجي الدبلومات الصحية غير مؤهلين على الرغم من حملهم بطاقات التصنيف المهني وقد اجتازوا تدريب الأشهر الستة.