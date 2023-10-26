خريجو الدبلومات الصحية يناشدون "الصحة" بتوظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم أسوة بزملائهم

طالب خريجو الدبلومات الصحية، وزارة الصحة، بتوظيفهم أو فتح الدفعة الثالثة لهم أسوة بزملائهم في الدفعتين الأولى والثانية الذين تم توظيفهم.
وقال أحمد فريحان المضيبري ومحمد الحربي، وهما من ضمن خريجي الدبلومات الصحية لـ"سبق": "نطالب وزير الصحة بإصدار قرار يقضي بتعييننا".
وأشاروا في خطابهم لوزير الصحة- والذي اطّلعت "سبق" على نسخة منه- إلى أنه تم فتح برنامج تأهيلي عام 2017-2018 حصل بموجبه الخريجين على وظائف تناسب تخصصاتهم، إلا أن دفعتهم لم تنل إلى الآن الفرصة المناسبة، معربين عن أملهم في إيجاد حل.
وأضافوا أنهم لا يعلمون متى تحل قضيتهم ولا متى سيتم البت فيها، خصوصًا أن أحد وزراء الصحة السابقين ذكر أن الوزارة بحاجة إلى خريجي الدبلومات الصحية حتى عام 2040، ليخلفه آخر ويُذكر أن خريجي الدبلومات الصحية غير مؤهلين على الرغم من حملهم بطاقات التصنيف المهني وقد اجتازوا تدريب الأشهر الستة.
وطالب الخريجون الجهات المعنية بالتوجيه بتعيينهم، كونهم في أمس الحاجة إلى الوظائف التي تعبوا لأجل أن يحصلوا عليها، لتأمين مستقبلهم وتكوين أسرهم.
"سبق" بدورها تواصلت مع الإدارة العامة للإعلام بوزارة الصحة للرد والتعليق على مطالب خريجي الدبلومات الصحية موضوع الخبر، والتي اكتفت بالرد: " تحت المتابعة".