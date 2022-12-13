"سعد بن جدلان".. "ملك الوصف" الذي فقدته الساحة الشعرية الخليجية

وتستعرض "سبق" في حلقاتها الأسبوعية "ملك الوصف" الذي سجَّل له قصائد كبيرة وتاريخًا أكبر.. إنه الشاعر سعد بن جدلان -رحمه الله- الذي ينتمي إلى قبيلة أكلب، وهو من عائلة معروفة بالشعر؛ فوالده وجده وأغلب إخوته شعراء. وقد نشأ في بيشة، ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية ملتحقًا بالحرس الوطني. واشتهر بالشعر النبطي في بدايته، وصدرت له دواوين شعرية مسموعة عدة، وصدر له ديوانان مطبوعان، الأول منهما اسمه "سمان الهرج".