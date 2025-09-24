الرياض على موعد مع معرض التحول الصناعي 2025 ديسمبر المقبل

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان معرض التحول الصناعي 2025 الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل تحت شعار «تمكين المستقبل بالتقنية»، ليشكّل منصة كبرى تجمع قادة الصناعة والتقنية من داخل المملكة وخارجها، وتعرض أحدث الحلول التي تقود الثورة الصناعية الرابعة.
ويُقام المعرض برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة: الذكاء، والاستدامة، والمرونة، حيث يقدم أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والطاقة المستدامة، والتقنيات المتقدمة في التصنيع.
كما يوفر الحدث فرصة فريدة للشركات المحلية والعالمية والمستثمرين والخبراء لتبادل التجارب، وبناء شراكات نوعية، واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار الصناعي.
ويمثل هذا الحدث ركيزة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية الصادرات غير النفطية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز تنافسية اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتقني عالمي.
كما يتضمن معرض التحول الصناعي 2025 برنامجًا موازيًا يشتمل على مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة، إلى جانب مسابقات ابتكار وهاكاثون، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة.
ويستهدف البرنامج الطلاب والمهندسين والفنيين، سعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، وإعداد جيل جديد قادر على قيادة الصناعة المستقبلية.
ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتخصص، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة، والتزامها برؤية السعودية 2030، ودعمها المتواصل للابتكار والاستدامة، وترسيخ حضورها في المشهد الصناعي العالمي، وتعزيز دورها الريادي في قيادة المنطقة نحو عصر صناعي قائم على المعرفة والتقنية.
ولمزيد من المعلومات أو لتأكيد المشاركة، يُرجى زيارة: www.saudiindustrialtransformation.com