الرياض على موعد مع معرض التحول الصناعي 2025 ديسمبر المقبل

ويمثل هذا الحدث ركيزة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية الصادرات غير النفطية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز تنافسية اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتقني عالمي.