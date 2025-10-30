"المربع الجديد" يوقّع عقودًا تصميمية خلال FII9 ويمضي نحو تنفيذ مشاريعه في داون تاون الرياض

اختتمت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) التي أُقيمت تحت شعار "مفتاح الازدهار" خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة حكومات ومستثمرين ومبتكرين عالميين، لمناقشة أبرز الاتجاهات المؤثرة في مستقبل الاقتصادات والمدن والمجتمعات.
وشارك الرئيس التنفيذي للشركة مايكل دايك في جلستين رئيسيتين ضمن فعاليات المنتدى، استعرض خلالهما كيف يعيد مشروع داون تاون الرياض المستقبلي تعريف معايير تخطيط المدن وتجربة العيش والاستثمار فيها، من خلال نموذج "المجتمع ذي الـ15 دقيقة"، الذي يدمج بين الثقافة والطبيعة والتجارة في بيئة حضرية متكاملة تتمحور حول الإنسان.
وأكد "دايك" أن المشاركة في المبادرة سلطت الضوء على انتقال المربع الجديد من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، من خلال شراكات تصميمية عالمية، موضحًا أن "المكعب" يمثّل معلمًا حضريًا بارزًا يُجسد مستقبل الرياض الحضري، ويشكّل نقطة انطلاق لمسيرة تطوير تمتد لأجيال.
ويُعد "المكعب" أبرز معالم مشروع المربع الجديد، بارتفاع وعرض وعمق يبلغ 400 متر، وعلى مساحة تفوق 1.7 مليون متر مربع. ويضم سبعة فنادق عالمية بطاقة 10,000 غرفة، وأكثر من 90,000 وحدة سكنية، و1.4 مليون متر مربع من المساحات التجارية، و700 ألف متر مربع من المكاتب، كما سيغطي سطحه مساحة 16 هكتارًا تعادل 22 ملعب كرة قدم، فيما ستضم مساحاته الداخلية تجارب غامرة تعتمد على تقنيات الهولوجرام والإضاءة والمؤثرات الحسية.
وخلال المبادرة، أعلنت الشركة توقيع عقد التصميم الرئيسي لمنطقة المكعب مع تحالف شركتي "إيكوم" و"جاكوبس"، لتقديم تصاميم وتنسيق هندسي بمعايير جودة وابتكار عالمية. كما وقّعت اتفاقية مع شركة "كون بيدرسون فوكس" لتصميم أول مجتمع سكني في المشروع، على أن تركز التصاميم على الاستدامة والابتكار الحضري، وتحويل الرؤية إلى حلول تنفيذية تدعم المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة من المشروع.
وتعكس هذه الشراكات التقدم الملموس في تطوير داون تاون الرياض، وترسّخ التزام الشركة بأعلى معايير التصميم والاستدامة، وتعزيز مكانة المشروع كوجهة حضرية عالمية في قلب العاصمة.
وشهدت مشاركة الشركة في المبادرة لقاءات موسعة مع مستثمرين وشركاء إستراتيجيين وقادة قطاع، أسهمت في تعزيز العلاقات واستكشاف فرص تعاون جديدة، وترسيخ الثقة في المشروع كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والتحول الحضري طويل الأمد في المملكة.