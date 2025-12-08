4,242 زيارة تفتيشية في نوفمبر ضمن جهود مكافحة التستر التجاري

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,242 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2025، استنادًا إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه في ممارسات التستر.
واستهدفت الجولات التفتيشية التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عددًا من الأنشطة، أبرزها: بيع العطور بالتجزئة، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، ووكالات السفر والسياحة.
وأسفرت الزيارات عن ضبط 98 حالة اشتباه بالتستر، حيث تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إلى جانب عقوبات تبعية أخرى، تشمل: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل في المملكة.