4,242 زيارة تفتيشية في نوفمبر ضمن جهود مكافحة التستر التجاري

وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إلى جانب عقوبات تبعية أخرى، تشمل: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل في المملكة.