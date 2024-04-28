بالتزامن مع أسبوع البيئة.. المملكة والأمم المتحدة تطلقان حملة الإعلان عن اليوم العالمي للبيئة

يُشار إلى أن يوم البيئة العالمي 2024، سيسهم في دعم العمل الحيوي لاستعادة النظام البيئي على مستوى العالم، حيث تعهدت الدول باستعادة مليار هكتار من الأراضي، عبر حماية (30%) من الأراضي والبحار من أجل الطبيعة، واستعادة (30%) من النظم البيئية المتدهورة على كوكب الأرض، وذلك من خلال دعم خطة 2030 لتحويل العالم إلى مسار مستدام ومرن، وتوحيد الجهود لحماية كوكب الأرض.