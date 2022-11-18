"سلطان بن سلمان": رؤية 2030 وفَّرت عوامل جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أنه لا يجب اليوم أن نرى أو نسمع أشخاصًا من ذوي الإعاقة يعانون من إعاقاتهم مع هذا التقدم العلمي المتميز الذي تشهده السعودية؛ بما يدعو كل مواطن للفخر والاعتزاز بما تحققه الدولة من تقدُّم وازدهار. مضيفًا بأن جميع عوامل النجاح وفرتها الدولة في ظل رؤية السعودية 2030؛ إذ إن من أولوياتها جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، ومن ضمنهم الأشخاص ذوو الإعاقة.