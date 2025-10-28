مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُشغِل أحدث وحدة لعلاج الصرع

وأكد أن هذه الوحدة تعد الأولى من نوعها في مستشفيات القطاع الخاص، إذ أنها مزودة بأحدث الأجهزة ، ومن أهمها جهاز Cadwell لمراقبة موجات الدماغ، إضافة إلى وجود فريق طبي متخصص بالصرع وتخطيط الدماغ، ويشمل فريق من جراحة المخ والأعصاب، أخصائيين الفسيولوجيا العصبية وطاقم تمريض مدرب على التعامل مع التشنجات وفحص المريض أثناء النوبة وإعطاء الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى فريق من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في الصرع وتخطيط الدماغ، فضلاً عن اختصاصيين السلوك العصبي، ويدعم الوحدة أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي، والطب النووي لعمل الأشعة النووية، مع وجود استشاريين متخصصين في الأشعة العصبية.