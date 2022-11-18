شاهد.. وفود مؤتمر "مسلمي أمريكا والكاريبي" تكتمل وجهود المملكة حاضرة

اكتمل، صباح اليوم الجمعة، وصول المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بجمهورية البرازيل بالتعاون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث ينطلق بدورته الحالية تحت عنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بمشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين من 100 دولة حول العالم.
ويسلط المؤتمر الذي يفتتح، مساء اليوم الجمعة ويستمر لثلاثة أيام متصلة، الضوء على المسائل المهمة المتعلقة بمسلمي أمريكا اللاتينية في مواجهة الكراهية؛ حيث يلقي كلمة المملكة العربية السعودية في حفل الافتتاح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور ممثل عن الرئيس البرازيلي ووزراء وعلماء وأكاديميين وممثلي الوفود الرسمية المشاركة بالمؤتمر.
ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الكراهية في الغرب ونشأتها وتطورها، وأسباب الكراهية ومظاهرها وآثارها على المجتمعات، وجهود الجهات الحكومية والهيئات والمراكز الإسلامية والجامعات والمؤسسات التعليمية في مواجهة ظاهرة الكراهية، ووضع بعض الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة ظاهرة الكراهية، كما سيستعرض المؤتمر جهود المملكة في مكافحة الكراهية ونشر الوسطية والاعتدال.