شاهد.. وفود مؤتمر "مسلمي أمريكا والكاريبي" تكتمل وجهود المملكة حاضرة

اكتمل، صباح اليوم الجمعة، وصول المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بجمهورية البرازيل بالتعاون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث ينطلق بدورته الحالية تحت عنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بمشاركة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين من 100 دولة حول العالم.