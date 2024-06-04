21 يونيو.. انطلاق بطولة "هاوي" للشطرنج في الشرقية

تقيم البوابةُ الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة في 21 يونيو المقبل بالمنطقة الشرقية؛ بطولةَ الشطرنج للهواة؛ بهدف تعزيز ممارسة الهوايات وتحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم المفضلة.
وتجري البطولة بمشاركة أكثر من 100 هاوٍ في الصالات الخضراء بالدمام، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق "هاوي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
وتستهدف البطولةُ جميعَ هواة الشطرنج في المنطقة الشرقية، كما تقرَّر أنْ تلعب البطولة وفق النظام السويسري، بزمن تفكير عشر دقائق، مع إضافة خمس ثوان لكلا اللاعبين مع كل نقلة.
وتشترط البطولةُ التي يصل مجموع جوائزها إلى 15 ألف ريال: أن يكون اللاعب مسجلًا في تطبيق "هاوي" حتى تتاح له فرصة المشاركة في البطولة، إضافة إلى الالتزام بالتقيد بقوانين الآداب العامة في الزي وغيره.
وتأتي بطولة المنطقة الشرقية للشطرنج ضمن سلسلة من البطولات والمسابقات التي تقيمها "هاوي" لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بثّ روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.
يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًّا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة، الذي أسّس مع "12" جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات "هاوي" التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.