"بانيان تري العلا" يستضيف عرضًا خاصًّا لفيلم "قندهار" بالتعاون مع "ڤوكس سينما"

وشكَّلت العلا، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، مكانًا مثاليًّا لتصوير الفيلم بفضل محيطها الطبيعي المذهل، وكثبانها الرملية، وواحاتها الصحراوية، وآثارها التي تعود للعصر الحجري. كما تمثل المدينة من خلال موقعها المميز عنصرًا رئيسيًّا في استراتيجية السعودية الطموحة لتحقيق الاستدامة والتميز في مجال صناعة الأفلام.