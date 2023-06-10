"بانيان تري العلا" يستضيف عرضًا خاصًّا لفيلم "قندهار" بالتعاون مع "ڤوكس سينما"

استضاف منتجع بانيان تري العلا، وجهة الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عرضًا حصريًّا لفيلم قندهار الجديد، أول فيلم أمريكي بإنتاج ضخم يتم تصويره في المحيط الطبيعي الرائع لمدينة العلا، بالتعاون مع ڤوكس سينما.
حضر الفعالية المميزة في الهواء الطلق الممثل البوليوودي علي فضل، أحد النجوم الرئيسيين في الفيلم، إلى جانب ممثلين عن هيئة الأفلام السعودية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجموعة من الشخصيات الإعلامية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في تأكيد واضح لنمو وازدهار المشهد السينمائي في المنطقة.
ويشكل "قندهار" أحد أكثر أفلام التشويق والإثارة المنتظرة في عام 2023 بإنتاج مشترك بين إيغل فيلمز، لصاحبها جمال سنان، وجي-بايس وثندر رود، إلى جانب استوديوهات كابستون وإم بي سي.
ويجمع الفيلم المميز من جديد بين المخرج ريك رومان ووه مع النجم الشهير جيرارد بتلر، الذي يلعب دور توم هاريس، العميل السري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمحاصر في الأراضي الأفغانية، وتدور قصته حول رحلة هاريس المحفوفة بالمخاطر برفقة مترجمه الأفغاني؛ للوصول إلى نقطة الإخلاء الموجودة في مدينة قندهار.
وشكَّلت العلا، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، مكانًا مثاليًّا لتصوير الفيلم بفضل محيطها الطبيعي المذهل، وكثبانها الرملية، وواحاتها الصحراوية، وآثارها التي تعود للعصر الحجري. كما تمثل المدينة من خلال موقعها المميز عنصرًا رئيسيًّا في استراتيجية السعودية الطموحة لتحقيق الاستدامة والتميز في مجال صناعة الأفلام.
وتعاونت ڤوكس سينما مع منتجع بانيان تري العلا لإطلاق مسابقة مميزة احتفالاً بالفيلم الذي صدر مؤخرًا؛ إذ يحظى رابح من رواد سينما ڤوكس في السعودية وآخر من دولة الإمارات بإقامة لمدة ليلتين في فيلا بغرفة نوم واحدة وحوض سباحة، ضمن المنتجع الفاخر، إضافة إلى تجربة فطور مميزة، وإمكانية الوصول إلى حوض سباحة خاص، مع رحلة رائعة على متن طائرة هليكوبتر، وتجربة مسار الانزلاق الشيقة عبر وديان العلا الرائعة.
واستضاف بانيان تري العلا، منتجع الفلل الفاخرة في قلب وادي عشار، طاقم العمل والممثلين خلال فترة التصوير. ويلتزم المنتجع بإثراء تجارب الضيوف بالطابع المحلي الفاخر من خلال موقعه وسط التشكيلات الصخرية الرائعة لمنطقة العلا، وتركيزه على تعزيز الجمال الطبيعي والتراث الغني للمنطقة، والحفاظ عليه.
ويضم بانيان تري العلا 47 فيلا فاخرة بأسقف عالية ومظلة كبيرة على طراز الخيام التقليدية، إلى جانب موقد نار ومساحات خارجية خاصة، مع أحواض سباحة خاصة في بعض الفلل؛ ما يمنح الضيوف تجربة فاخرة لا تضاهَى.
ويتوافق العرض الحصري في الهواء الطلق لفيلم قندهار الجديد مع التزام ڤوكس سينما بتقديم أفضل التجارب الترفيهية الغامرة، التي تتجاوز التوقعات. وتمتلك ڤوكس سينما حاليًا 154 شاشة عرض ضمن 15 سينما في 6 مدن سعودية، وتعتزم افتتاح موقع جديد في العاصمة الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.