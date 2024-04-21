فيديو.. مخالفون وجناة في قبضة رجال الأمن بجرائم مختلفة
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها؛ من بينها القبض على مقيمٍ من الجنسية السودانية في الرياض؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.
وحسب المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، تمّ القبض على مواطن بالرياض؛ تعمَّد إتلاف العملة في محتوى مرئي وتوثيق ذلك ونشره.
وفي عسير، تمّ القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ قام بالتحرُّش بامرأة، كما تمّ القبض على مواطن؛ قام بالاعتداء بالضرب على آخر في محطة وقود لخلاف بينهما.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض في الرياض على مواطن؛ قام بإنتاج ونشر محتوى مرئي يتضمن السخرية والاستهزاء بآياتٍ من القرآن الكريم، ومواطنَيْن قاما بالترويج لمواد مخدّرة وتوثيق ذلك ونشره عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن؛ قام بانتحال صفة غير صحيحة وابتزاز فتاة.