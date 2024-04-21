فيديو.. مخالفون وجناة في قبضة رجال الأمن بجرائم مختلفة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها؛ من بينها القبض على مقيمٍ من الجنسية السودانية في الرياض؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.