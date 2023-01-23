شاهد.. "السديري" يعلن انطلاق "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني" بالرياض

وأكد أن قطاع التعليم يحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- إدراكًا لأهمية تطوير التعليم، والارتقاء به؛ وهو ما مكّنه من المحافظة على استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة دون انقطاع على جميع المستويات. مشيرًا إلى أن التعليم ركيزة أساسية في ريادة السعودية وتميُّزها العالمي؛ إذ تستهدف رؤية السعودية 2030 تأهيل الشباب لسوق العمل المستقبلي، وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة؛ لإيجاد مواطن منافس عالميًّا.