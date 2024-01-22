هيئة تطوير محمية الإمام تركي تشارك في فعاليات ملتقى السياحة السعودي في نسخته الثانية

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في هذه النسخة إلى التعريف بالإمكانات التي تحظى بها محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من طبيعة خلابة وتنوع بيئي وأحيائي فريد ومعالم تاريخية عريقة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتصبح محمية عالمية ووجهة فريدة للسياحة البيئية.