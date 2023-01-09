بعد ضمه للصندوق السيادي.. كيف ستتحول الدرعية لمشروع ثقافي جاذب في المملكة؟

وانطلاقاً من الأهمية التي تكتسبها الدرعية، فقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الاثنين) ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ويتسق هذا التطور المهم في ضم مشروع الدرعية مع إستراتيجية الصندوق، الذي يركز على تطوير استثماراته في العديد من القطاعات المحلية، حيث تُعد قطاعات السياحة والترفيه والضيافة من القطاعات 13 التي تحظى بالأولوية لدى الصندوق وفقاً لإستراتيجية 2021-2025، ومن المؤكد أن مشروع الدرعية يمثل إضافة مهمة إلى ما تتحلى به المملكة من إمكانات ثقافية وسياحية.