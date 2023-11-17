مختبرات "الغذاء والدواء" تنال الاعتماد الدولي لمواصفة الأيزو ISO/IEC17043:2023

كما يسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجودة، والخدمات المقدمة من المختبرات التي تعمل في نطاق مجال أعمال الهيئة، وتساعد أيضًا في تطوير الآليات التحليلية، وتحديد المشاكل بالطرق المخبرية للمختبرات الغذائية، ومختبرات فحص منتجات التجميل، وطرح إجراءات التحسين عليها، إضافة إلى توفير ثقة لعملاء المختبرات من خلال التأكد من دقة نتائج الاختبارات.