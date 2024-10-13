"المرور" يضبط 3371 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وأوضح المرور عبر حسابه على "إكس" أن مجموع المخالفات المضبوطة بلغت 3371 دراجة آلية مخالفة موزعة كالتالي: 1395 بمنطقة الرياض، 110 بالعاصمة المقدسة، 138 بمنطقة المدينة المنورة، 463 بالمنطقة الشرقية، 122 بمنطقة عسير 55 بتبوك، 28 في حائل، 76 القصيم، 126 جازان، 73 نجران، 26 الحدود الشمالية، 14 الجوف، 8 الباحة، و659 بمحافظة جدة و 64 بمحافظة الطائف و 14 بالقريات.