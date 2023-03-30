"أمير المدينة المنورة" يتوج وزارة الحج بالجائزة الذهبية للأداء الحكومي المتميز

وجاء حصول الوزارة على ذلك؛ نظير جهودها في دعم قياداتها للابتكار في الأداء المؤسسي، وإعداد أدلة لعمليات الحج والعمرة تتضمن إجراءات المتابعة لتحقيق مؤشرات الأداء، ورفع مستوى الالتزام بالتحول الرقمي، ونشرها للوعي بالمسؤولية، والنزاهة والعدالة والشفافية، وتشجيع الموظفين للمشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي؛ حيث تفوقت في تحقيق المعايير الرئيسية لفرع التميز في التنظيم المؤسسي بين 26 جهة حكومية متقدمة في هذا الفرع، الذي يركز على مكانة الجهة الحكومية من خلال رصد الجهود المبذولة وفقًا لأهداف تركز على معايير القيادة والاستراتيجية والتنظيم والثقافة الداخلية والعمليات والأنظمة والابتكار والإبداع والتميز التقني، واستثمار الشراكات والموارد والتحسين المستمر؛ تحقيقًا لنتائج متميزة في رضا المستفيدين ومتطلباتهم.