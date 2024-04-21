عمليات قتالية واحترافية.. "القوات الجوية" تختتم مشاركتها بـ"إنیوخوس 2024" باليونان

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن مساعد الحربي؛ أن التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية أسهمت في تحقيق الأهداف المخطط لها على جميع المستويات، وذلك بجهود أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيداً بما أظهره المشاركون من احترافية وجاهزية عالية.