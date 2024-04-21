عمليات قتالية واحترافية.. "القوات الجوية" تختتم مشاركتها بـ"إنیوخوس 2024" باليونان

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط المحارب "إنیوخوس 2024"، الذي نُفذ في مركز الحرب الجوي بجمهورية اليونان، بمشاركة قوات عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.
ونفّذت القوات المشاركة في التمرين على مدار أسبوعين، عدداً من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط وقيادة المهام والحملات الجوية وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.
وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن مساعد الحربي؛ أن التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية أسهمت في تحقيق الأهداف المخطط لها على جميع المستويات، وذلك بجهود أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيداً بما أظهره المشاركون من احترافية وجاهزية عالية.