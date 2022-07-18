"ميريهان الباز": ميكانيكا السيارات مهنة جميلة وليست صعبة على النساء

أكدت الشابة السعودية "مريهان الباز" التي أبدعت في مجال الهندسة الميكانيكية، أن ميكانيكا السيارات مهنة جميلة وليست صعبة على النساء، مشيرة في حديثها لبرنامج "صباح السعودية" من ورشتها إلى أن مساعدة الآخرين الذين تعطلت بهم مركباتهم في الطريق من الأمور الإيجابية في هذه المهنة، والتي تشعرك بالسعادة والرضا من خلال نظرات الفخر وعبارات الشكر بعد تقديم المساعدة لهم.
ولفتت إلى أنها كانت في طفولتها مولعة بفك وتركيب الأشياء وإصلاح التالف منها، مضيفة: "كنت معجبة جدًا بوالدي وهو يقوم بإصلاح السيارة وتشغيلها بعد توقفها وعطلها، وأصبحت بعدها أحاول تقليده والتعلم منه".
وأشارت "الباز" إلى الصعوبات التي واجهتها في بداية الدخول في هذا المجال باستحالة العمل كميكانيكية سيارات، وذلك قبل قرار السماح للنساء بقيادتها، ولكن بعد ذلك اكتسبت الخبرة والسمعة لدى الناس من خلال قيامها بمساعدتهم في الطريق أثناء تعطل سيارتهم.