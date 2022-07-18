"ميريهان الباز": ميكانيكا السيارات مهنة جميلة وليست صعبة على النساء

أكدت الشابة السعودية "مريهان الباز" التي أبدعت في مجال الهندسة الميكانيكية، أن ميكانيكا السيارات مهنة جميلة وليست صعبة على النساء، مشيرة في حديثها لبرنامج "صباح السعودية" من ورشتها إلى أن مساعدة الآخرين الذين تعطلت بهم مركباتهم في الطريق من الأمور الإيجابية في هذه المهنة، والتي تشعرك بالسعادة والرضا من خلال نظرات الفخر وعبارات الشكر بعد تقديم المساعدة لهم.