"إتقان العقارية" تباشر البيع لـ"أرض المونسية" التي تزيد مساحتها الإجمالية على 30 ألف متر مربع

وأوضحت شركة "إتقان العقارية" -المسوق الحصري للأرض- في بيان صحفي، أن أرض المونسية تتألق بموقعها الاستراتيجي على مجموعة من الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض؛ مثل طريق الثمامة، وطريق الدائري الشمالي، والدائري الشرقي، وطريق المطار، وطريق الشيخ حسن بن حسين، ليتحول كل متر منها لفرصة استثمارية ثمينة، مضيفة أن مما يزيد من قيمتها وجعلها مَطمعًا للباحثين عن الاستثمار العقاري؛ قربُها من أهم المواقع الحيوية مثل مشروع "روشن" الذي يُعد أحد أهم مشاريع الإسكان العصري والحديث في المملكة.