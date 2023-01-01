"إتقان العقارية" تباشر البيع لـ"أرض المونسية" التي تزيد مساحتها الإجمالية على 30 ألف متر مربع

تحت شعار "خطوة واحدة نحو استثمار آمن"، أعلنت شركة إتقان العقارية اليوم، إطلاق البيع المباشر لـ"أرض المونسية"، الواقعة بالعاصمة الرياض، في أكثر مناطقها جذبًا للحركة التجارية؛ حيث تتفرد "أرض المونسية" بجمال موقعها وبمساحة تزيد على ثلاثين ألف متر مربع (30.557م2) مقسمة إلى 18 قطعةً، وبطول ثلاثمائة متر على طريق الثمامة بعمق مائة متر، لتشكل فرصة فريدة للاستثمار العقاري الآمن.
وأوضحت شركة "إتقان العقارية" -المسوق الحصري للأرض- في بيان صحفي، أن أرض المونسية تتألق بموقعها الاستراتيجي على مجموعة من الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض؛ مثل طريق الثمامة، وطريق الدائري الشمالي، والدائري الشرقي، وطريق المطار، وطريق الشيخ حسن بن حسين، ليتحول كل متر منها لفرصة استثمارية ثمينة، مضيفة أن مما يزيد من قيمتها وجعلها مَطمعًا للباحثين عن الاستثمار العقاري؛ قربُها من أهم المواقع الحيوية مثل مشروع "روشن" الذي يُعد أحد أهم مشاريع الإسكان العصري والحديث في المملكة.
كما تقع الأرض بالقرب من واجهة الرياض، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومحطة القطار (سار)، ومستشفى الملك عبدالله الجامعي، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومطار الملك خالد، وبارك أفنيو مول، وقاعة الفريدة؛ وهذا يجعلها فرصة استثنائية للاستثمار السكني التجاري في شرق العاصمة الرياض.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن موقع الأرض يُشَكّل مكانًا استراتيجيًّا على طريق الثمامة امتداد طريق التخصصي أحد أهم الطرق الحيوية بالرياض، إلى جانب وقوعها على طريق المطار والدائري وقربها من المنشآت الحيوية، التي تمنح الأرض مكانة استثمارية.
وأوضحت إتقان العقارية أن مما يميز أرض المونسية؛ تَعدد الفرص الاستثمارية فيها والتي تؤهل لتحفيز المستثمرين، كما تقع على شوارع تجارية حركية؛ حيث يَحُدها من الشمال شارع بعرض 25 مترًا، ومن الجنوب شارع بعرض 46 مترًا، ومن الشرق شارع بعرض 15 مترًا، ومن الغرب شارع بعرض 60 مترًا.
وتشكل أرض المونسية نموذجًا استثماريًّا واعدًا لاستثمارات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ لما تُشكله من جسر يربط بين الشرق، ومخطط أن تكون الرياض ضمن الـ10 اقتصاديات لمدن العالم؛ لمواكبتها للنمو المستمر وارتفاع عدد سكانها.
ودعت "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء المباشر لقطع أرض المونسية، إلى زيارة مقار الشركة، أو التواصل والاستفسار عبر الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، "0539647777"، أو الجوال "0539649999".